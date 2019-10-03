26 لاعباً في قائمة «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم فان مارفيك قائمة «الأبيض»؛ استعداداً لمواجهتي إندونيسيا يوم 10 أكتوبر/‏تشرين الأول ب«استاد آل مكتوم» بنادي النصر، وتايلاند في بانكوك في 15 منه ضمن الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وضمت القائمة 26 لاعباً هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبد الرحمن، محمد العطاس، عبد الله رمضان، زايد العامري (الجزيرة)، محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة)، خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الأحبابي (العين) الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) جاسم يعقوب، طارق أحمد (النصر) علي صالح، علي سالمين(الوصل) حسن المحرمي (بني ياس).

وقال إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني: إن الأبيض يبدأ تجمعه يوم السبت بدبي؛ وذلك بعد نهاية الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، التي ستُلعب مبارياتها خلال يومي الخميس والجمعة.