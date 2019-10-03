«منشورات القاسمي» في معرض عمّان للكتاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تميز جناح «منشورات القاسمي» في الدورة التاسعة عشرة لمعرض عمّ

ان الدولي للكتاب بمجموعة من الإصدارات الجديدة، أو التي تمت إعادة طباعتها بسبب نفادها، لمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وزار جناح المنشورات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، وفتحي البس رئيس الناشرين الأردنيين، وعدد من المثقفين والكتاب الأردنيين والعرب، وعبروا عن إعجابهم بالتوسع في إصدارات المنشورات، وبمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الحديثة والسابقة، لتكون فرصة للجمهور الأردني والعربي للتعرف إلى آخر نتاجات سموه الأدبية والمسرحية والتاريخية باللغتين العربية والإنجليزية ولغات أخرى.

من جهة أخرى، شاركت «منشورات القاسمي» بجناح مميز في معرض العين للكتاب.

وضم جناح المنشورات في المعرضين، الإصدارات الجديدة والأخيرة من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة، وهي «رواية بيبي فاطمة وأبناء الملك»، «التاريخ على خشبة المسرح الفرنسي»، «موسوعة أحاديث سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي»، إضافة إلى أكثر من 50 من العناوين المنجزة باللغة العربية كتبها وأعدها صاحب السمو حاكم الشارقة، وتشمل الرواية والمسرح والتاريخ والجغرافيا والسيرة، فهي تضم أكثر من عشر مسرحيات وأربعة كتب سيرة ذاتية، إضافة إلى روايتين، وهناك نحو 35 كتاباً في التاريخ والجغرافيا، وكذلك هناك نحو ستين مؤلفاً مترجماً إلى معظم اللغات الحية: الإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والهندية وغيرها، كما ضم الجناح المؤلفات التي تمت إعادة طباعتها مجدداً بعد نفاد طباعتها، ومنها مسرحية «الحجر الأسود» و«يوميات ديفيد ستون»، و«الحقد الدفين»، و«حديث الذاكرة» في أجزائه الثلاثة.