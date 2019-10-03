«قلب تونس»: لن نتحالف مع «النهضة».. والصناديق ستحرّر القروي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حزب «قلب تونس»،أمس الأربعاء، إن زعيمه ومرشحه إلى الانتخابات الرئاسية نبيل القروي الموقوف في السجن، ستحرره صناديق الاقتراع، بعد أقل من أسبوعين، وذلك رداً على قرار القضاء عدم الإفراج عنه، مؤكداً أنه لن يتحالف مع حركة النهضة «الإخوانية».

والثلاثاء، رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن القروي ومطلب الإفراج عنه، رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية من أجل إطلاق سراحه، ليتمكن من خوض حملته الانتخابية على قاعدة تكافئ الفرص مع منافسه قيس سعيّد، ليتأكد خوضه الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية خلف القضبان.

وقال حاتم المليكي، الناطق الرسمي باسم القروي في مؤتمر صحفي، إن الشعب التونسي لن يسمح بالانقلاب على نتائج الانتخابات، من خلال صناديق الاقتراع، مضيفاً أن حزب قلب تونس، إذا وصل إلى الحكم، سيفتح كل الملفات المغلقة طوال 8 سنوات.

من جانبها، تحدثت القيادية في الحزب سميرة الشواشي، عن وضعية غير عادية يعيشها الحزب، وحملة ممنهجة من منافسيه، بعد أن علموا بالامتداد الشعبي للحزب، وبقدرته على تأسيس حكومة في المحطة المقبلة، دون حركة النهضة أو حزب تحيا تونس.

وأضافت أن دخول القروي إلى السجن كان بقرار سياسي وقرار الإفراج عنه بيد النهضة وعن طريق أداتها التي تنفذ بها مخططها وهي تحيا تونس متمثلة في رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرة إلى وجود مخطط من الأطراف التي تتحكم في اللعبة، للانقلاب على شرعية الصندوق والبقاء في الحكم.

في الأثناء، يواصل «قلب تونس» حملته الدعائية للانتخابات البرلمانية التي تجرى، يوم الأحد المقبل، وتشير توقعات استطلاعات الرأي، إلى أن هذا الحزب سيتصدر التصويت في هذه الانتخابات، ويحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، ما يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، وفق الاستطلاعات.

وكان القروي أعلن من محبسه أنه لن يدخل في تحالف مع النهضة في حال فوزه في الانتخابات.

وأوضح،في رسالة نشرت على صفحته بموقع «فيسبوك»،أن رفضه للتحالف مع النهضة يستند إلى وجود «شبهات قوية حول جرائم اغتيال لسياسيين وجنود وأمنيين ومدنيين».

كما لفت القروي إلى شبهات أخرى ترتبط بالتورط في «شبكات تسفير تونسيين إلى القتال في سوريا وإدارة جهاز سري».

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس،أن تاريخ إجراء الدورة الرئاسية الثانية سيكون في 13أكتوبرعلى أن تنطلق الحملة اليوم الخميس.

وأكد رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحفي أن الهيئة «بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص» بين المترشحين، وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات إعلامية وطالبنا بإطلاق سراحه».

وتابع: «ليتحمل الجميع مسؤولياته». (وكالات)