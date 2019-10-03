درة تفاجئ جمهورها بـ «يوم وليلة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاجأت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر «تويتر»، و«إنستجرام» بصور جديدة من أحدث أعمالها السينمائية مع الفنان خالد النبوي بعنوان «يوم وليلة»، ونشرت الملصق الدعائي للفيلم أيضاً الذي لم ينشر عنه شيئاً طوال فترة الإعداد له، وعلقت «قريباً في دور العرض السينمائية».

الفيلم من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، قصة وسيناريو وحوار يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وقد أعلن عنه قبل شهر تقريباً بعد الانتهاء من عمليات المكساج والمونتاج الخاصة به، وكان يحمل اسم «يوم مصري»، وقررت إدارة مهرجان مالمو السينمائي عرضه للمرة الأولى عالمياً في الدورة المقبلة المقرر انطلاقها بعد غد، وتستمر حتى الثامن من أكتوبر.

تدور أحداث الفيلم على مدار 24 ساعة في منطقة السيدة زينب، أثناء الاحتفال بمولدها، إذ يرصد حياة المصريين وعاداتهم وتقاليدهم في ذلك اليوم، ويجسد خالد النبوي شخصية أمين الشرطة «منصور الذهبي».

يتم سرد أحداث العمل التي تتضمن المشاكل الحياتية للمواطن المصري في شتى المجالات العلمية والاقتصادية والأسرية، إذ ألقى مؤلف الفيلم الضوء على الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمع مع وضع حلول لها مع نهاية الفيلم.

تفاعل عدد كبير من متابعي درة على مواقع التواصل الاجتماعي متعجبين من عدم معرفتهم المسبقة عن أي تفاصيل بخصوص العمل، لدرجة أن البعض تساءل «متى تم التصوير، كي يكون العرض قريباً؟».