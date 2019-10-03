رئيس وزراء بريطانيا يقدم عرضه النهائي لـ«بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأربعاء، عن عرضه النهائي ل«بريكست»، وصفها ب«الفرصة الأخيرة»، وبالبديل عن «الخروج الفوضوي» من الاتحاد الأوروبي، تتيح تجنب إقامة حواجز جمركية على الحدود الإيرلندية، وتلغي القيود القانونية على تبادل السلع بين شطري الجزيرة، وبينما اعترفت «المفوضية» بوجود تقدم إيجابي في المقترح، لكنها أشارت إلى وجود إشكاليات فيه، فيما طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قادة التكتل بالبقاء «متحدين» حيال «التسوية» الجديدة.

وتتضمن الخطة التي نشرتها الحكومة، أمس، بقاء إيرلندا الشمالية خلال فترة معينة في المنطقة الجمركية نفسها لبريطانيا، وهو مطلب أساسي للوحدويين في بلفاست الذين سارعوا بالترحيب بالاقتراح باعتباره «قاعدة» جيدة. وتنص الخطة على أن «حركة البضائع بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا سيتم الإبلاغ عنها بموجب إعلان» مع عمليات تدقيق فعلية في مؤسسات التجار، وليس على الحدود بين شطري إيرلندا.

ووصف بوريس جونسون الاقتراحات بأنها «تسوية معقولة»، في رسالة وجّهها الى رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ونشرها مكتبه. وأكد جونسون أن هذه الاقتراحات «تعني أنه لا يمكن بقاء قواعد الاتحاد مطبقة إلى ما لا نهاية ما لم تكن هناك رغبة في إبقائها، ما يصحح الخطأ الأساسي في شبكة الأمان». وتابع، أن الخطة الجديدة «تلغي القيود القانونية على تبادل السلع بين شطري إيرلندا، مع ضمان بقاء التدابير الخاصة بالسلع في إيرلندا الشمالية هي نفسها المطبقة في الاتحاد». وسيكون على برلمان إيرلندا الشمالية إعطاء رأيه كل أربع سنوات لمعرفة ما إذا كانت ستبقى في هذه المنطقة الموحدة، أو تنضم إلى بريطانيا. وقال جونسون في الكلمة الختامية لمؤتمر حزب المحافظين في مانشستر: «هذه تسوية من المملكة المتحدة»، مضيفاً أنه يأمل من قادة الاتحاد أن «يتفهموا ذلك، والقيام بتسوية بدورهم»، مشدداً على أن لندن ستخرج من الاتحاد أواخر هذا الشهر. وحذر مكتبه في بيان من أنه «إذا لم تجر بروكسل حواراً حول هذا العرض، فستكف الحكومة عن التفاوض إلى أن نغادر الاتحاد»، في 31 من هذا الشهر.

وأعلن مكتب جونسون، عن رغبته في تعليق أعمال مجلس العموم بضعة أيام، اعتباراً من الثامن هذا الشهر، على جاري العادة قبل خطاب للملكة إليزابيث الثانية عن السياسة العامة، مقرر في منتصف هذا الشهر.

من جهته، اعترف مكتب يونكر في بيان «بوجود تقدم إيجابي، خاصة في ما يتعلق بجعل الإجراءات المتعلقة بكل البضائع الآتية من بريطانيا التي تدخل إيرلندا الشمالية موحدة»، لكنه حرص على الإشارة إلى بقاء «نقاط إشكالية لا تزال بحاجة إلى جهد إضافي خلال الأيام المقبلة، في ما يتعلق بطريقة إدارة شبكة الأمان» بالنسبة إلى إيرلندا الشمالية.(وكالات)