سلطان يعتمد 226 وظيفة بـ 70 مليون درهم سنوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس

اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 226 وظيفة، للدفعة الثانية في توظيف الفئات الست، التي حدد أنها تستحق الاستعجال في تعيينها؛ وهي: «الأيتام»، و«أبناء ذوي الدخل المحدود»، و«المطلقات»، و«الزوجة العائلة»، و«ذوو الإعاقة الحاصلون على المؤهلات الجامعية 2018 - 2019»، و«أسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود»، بكُلفة سنوية 70 مليون درهم، وبلغت كُلفة ال161 وظيفة التي اعتمدها سموّه، الأسبوع الماضي، في الدفعة الأولى، 60 مليون درهم، ليبلغ عدد الوظائف للدفعتين 387 وظيفة، بكُلفة 130 مليون درهم سنوياً.

أعلن ذلك الإعلامي محمد ماجد السويدي، أثناء تقديمه برنامج «الخط المباشر»، الذي يبثّ من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، قائلاً: تقسم قائمة وظائف الدفعة الثانية للفئات الست كالآتي: «الأيتام» 35 وظيفة، وسبب التوظيف هو انخفاض دخل الأسرة؛ لوفاة العائل، و«أبناء ذوي الدخل المحدود» 197وظيفة، وسبب التوظيف اعتماد الأسرة في دخلها على المساعدات الاجتماعية أو على راتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية، وإجمالي دخلها أقل من 20 ألف درهم، و«المطلقات» 12 وظيفة؛ لأن دخل الأبناء يعتمد على النفقة، وهي غير كافية لتوفير الحياة الكريمة لهم، و«الزوجة العائلة» 4 وظائف؛ حيث إن دخل الأسرة يعتمد على المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها الزوج، لعجزه الصحي، و«ذوو الإعاقة الحاصلون على المؤهلات الجامعية 2018 - 2019» 8 وظائف، و«ذوو الإعاقة الذين تسمح إعاقتهم بالعمل في وظائف خاصة تتناسب معها»، و«أسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود» 10 وظائف؛ لأن دخل الأسرة يعتمد على معاش التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

وأضاف السويدي: قسمت ال226 وظيفة على جميع مدن الإمارة ومناطقها، بواقع 63 لمدينة الشارقة (26 ذكور و37 إناث)، 42 خورفكان (24 ذكور و18 إناث)، 45 كلباء (20 ذكور و25 إناث)، 14 دبا الحصن (ذكر واحد و13 إناث)، 12 الذيد (3 ذكور و9 إناث)، 30 المدام (6 ذكور و24 إناث)، 12 مليحة (ذكران و10 إناث)، 4 ذكور في البطائح، 4 وادي الحلو (ذكران وأنثيان)، لتبلغ بذلك وظائف الذكور 88 وظيفة، و138 للإناث، على أن يعمل كل منهم في مدينته.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 25 سبتمبر/‏‏أيلول 2019، والتي شملت161 وظيفة، تكلف الحكومة 60 مليون درهم سنوياً، وأن الدفعة الثانية التي شملت 226 وظيفة، ستكلف الحكومة 70 مليون درهم سنوياً، لتبلغ كُلفة ال387 وظيفة، 130 مليون درهم سنوياً، علماً بأنه سيستمر اعتماد مثل هذه القوائم من فترة إلى أخرى.

ورفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمته.