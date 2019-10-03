شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «الوطني».. أصوات تصب في مصلحة الوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدلى سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بصوته في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي أمس الأربعاء، واستمع سموه لشرح عن آلية العمل بالمركز، فيما تفقد أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع رئيسة اللجنة الإعلامية في اللجنة الوطنية للانتخابات، سير العمل في مركز الانتخاب الرئيسي بأبوظبي، الذي شهد إقبال كبيراً من الناخبين الذين صبت أصواتهم في مصلحة الوطن.

وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي إن الانتخابات تظاهرة نفرح بها جميعا، وإن جميع الأصوات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وليس بغريب على الإمارات تنظيم هذه الانتخابات الشفافة المبنية على ثقة الناس.

وقالت نورة الكعبي «نحن في محفل وطني مهم يحدد معدل النمو السياسي في الإمارات بالنسبة للمشاركة السياسية في المجلس الوطني الاتحادي الذي يعتبر صوتاً للشعب وثقة للوطن».

وأكد طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات عدم وجود مخالفات او تجاوزات انتخابية حتى أمس، موضحاً أن الناخب يجب عليه أن يقرر لمن سيدلي بصوته قبل ان يأتي الى المراكز الانتخابية، من خلال الاطلاع والإلمام ببرامج المرشحين.



دبي



وشهدت لجنة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حضوراً لافتاً للعائلات المواطنة، التي توافدت للإدلاء بأصواتها، ما جسد عبره كبار المواطنين، حالة «استثنائية» في المشاركة، فضلاً عن أصحاب الهمم، الذين رسموا بعزيمتهم ووعيهم السياسي، أبهى المشاهد الوطنية.

وواصلت اللجنة، استقبال وفود الناخبين من مختلف فئات المجتمع

أكدت مديرة المركز الانتخابي بالمركز التجاري العالمي بدبي، عائشة جمعة بداه، أن التصويت يبدأ في تدريب الناخب أولاً، على كيفية التصويت على جهاز إلكتروني، ثم التدقيق على الهوية، والتأكد من وجود اسمه، ثم تفعيل بطاقة الهوية، ثم التصويت الإلكتروني. موضحة أن هناك أماكن في المركز للمرشحين والإعلام لمراقبة التصويت، ويشارك في خدمة الناخبين 45 متطوعاً (17 ذكراً و28 فتاة).

وأوضحت أن هناك قنوات خاصة لأصحاب الهمم، وكبار المواطنين؛ لتوجيههم إلى محطة التصويت، وتعريفهم بكيفية استخدام الجهاز، وفي حال عدم القدرة على استخدام الجهاز، يساعدهم أحد المتطوعين.

وعبر عدد من المواطنين عن فخرهم بالعرس الانتخابي، وحرص القيادة الرشيدة على إتاحة الفرصة لهم لاختيار مرشحيهم، مشيدين بدعوة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية للوزارات والجهات الاتحادية إلى تسهيل مهمة خروج الموظفين المواطنين، والسماح لهم بمغادرة أماكن عملهم خلال أوقات العمل الرسمي.

وكانت مشاركة العائلات المواطنة، مشهداً بارزاً؛ إذ حضر الحاج بخيت المنصوري البالغ 95 عاماً، برفقة عدد من أبنائه وأحفاده؛ حيث أكد حرصه وأفراد عائلته على ممارسة حقهم.

وقال الحاج بخيت: إنهم يجمعون على انتخاب واحد من أفراد قبيلتهم، مؤكدين أن مرشحهم هو الأقرب إليهم، ويعرف متطلباتهم ويدعم قضاياهم.

وشكلت مشاركة كبار المواطنين، مشهداً متميزاً جديداً، يدل على الوعي الوطني؛ إذ أكدت الحاجة أم أحمد، أن القيادة الرشيدة، مكنت المرأة من الوظائف كافة، ووفرت لها الفرص لتبوؤ أفضل المراكز، واليوم في هذا العرس الانتخابي الرابع، وفي مجلس خصصت نصف مقاعده للنساء، دليل على اهتمام حكام الإمارات بالسير على نهج المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فيما يخص تمكين المرأة.

وفي لفتة مميزة، حضرت أم محمد وابنتها، للتصويت لمرشحة معينة، رغم أن أحد أقاربها مرشح. وقالت إنها اختارت المرشحة، كونها على دراية بخبرتها وبرنامجها ومدى اهتمامها بقضايا المواطنين.

وحرص الحاج صالح الغيثي، على الإدلاء بصوته؛ حيث اصطحب معه زوجته، رغم استخدامها لكرسي متحرك، ودعا الجميع إلى التعامل بإيجابية مع العملية الانتخابية.



الشارقة



أكد المستشار عيسى بن حنظل، رئيس لجنة انتخابات إمارة الشارقة، أن انتخابات اليوم الثاني، شهدت إقبالاً كثيفاً من بداية فتح باب المركز الانتخابي في «نادي الشارقة للشطرنج». موضحاً: إن الناخبين تمكنوا من ترشيح الأكفأ في تمثيل شعب الإمارات في المجلس. كما دعا من وردت أسماؤهم في القائمة الانتخابية، إلى المشاركة في العرس الوطني.

وبيّـن أن الإقبال ملحوظ من المسنين والشباب على السواء.

ولفت إلى أن الانتخاب، وبرنامج التمكين السياسي، جاءا بشكل متدرج، وهذا العام لوحظ تزايد الوعي لدى المجتمع، بالإقبال اللافت، وهو أمر مبشر يتمنى الجميع استمراره، حتى اليوم الرئيسي. وأكد أن اللجنة لم ترصد أية مخالفات على مدار اليومين.

وفي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، أكد الدكتور عبد الحنان محمد، رئيس المركز، ضرورة مشاركة الجميع بالإدلاء بأصواتهم.

​وشهد اليوم الثاني من التصويتات المبكر، إقبالاً شديداً من جمهور الناخبين، ففي الساعات الأولى حضر إلى المركز، الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي مدير مكتب صاحب السموّ حاكم الشارقة، كما توافد الكثير من القياديين والقياديات في إمارة الشارقة. وثمن الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، جهد حكومة دولة الإمارات؛ لمنحها الفرصة لأبنائها للمشاركة في الحياة السياسية، باختيار الممثل الأنسب لهم في المجلس.

كما حضر العميد عبد الله بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، الذي أشاد بالإقبال في أول أيام التصويت المبكر، مؤكداً أنه دليل على زيادة وعي المواطنين، باختيار المناسب الذي سيمثلهم في المجلس، متمنياً اختيار المرشح الأفضل والقادر على خدمة الدولة والمجتمع.

الكاتبة عبير البح وشقيقتها نعيمة، شاركتا بفارق بسيط، وهو أن لكل واحدة منهما مرشحها. فرغم أن عبير شجعت شقيقتها على الانتخاب؛ لأنه يعد واجباً وطنياً، فإن الخيار لم يكن واحداً. فنعيمة اختارت من سيعمل على إيجاد حلول لمشكلات الشباب. أما عبير، فاختارت من يوفر فرص التوظيف للشباب.

وحضر الحاج عبد العزيز المعلا، على كرسيه المتحرك، لانتخاب ابنته المرشحة، رغم كبر سنه وعدم قدرته على السير، إلا أنه أصر على دعمها ومشاركة الوطن العرس الانتخابي.

أما الشاعر والإعلامي محمد النعيمي (60 عاماً)، فحرص على المشاركة للمرة الثالثة، مؤكداً أنه دائماً ينظر إلى ذوي الخبرة، والقادرين على خدمة المجتمع، مثمناً التنظيم المميز.



عجمان



واصل الناخبون في إمارة عجمان، أمس، الإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في مركز التصويت بجامعة عجمان.

وتوافد الناخبون المسجلون في الهيئة الانتخابية في عجمان بكثافة في بداية اليوم، وسط حضور لافت من قبل الرجال بخلاف اليوم الأول الذي تميز بالحضور والإقبال النسائي، كما حرص اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان على تفقد سير الانتخابات، والإدلاء بصوته في مركز تصويت جامعة عجمان، وصرح لـ ”الخليج 365” قائلاً: «هذا اليوم بمثابة مهرجان تعيشه الدولة والمشاركة في الانتخابات ممتازة، خاصة في عجمان، على مستوى التنظيم وسهولة الوصول إلى مركز التصويت، وكذلك عملية التصويت التي لا تستغرق أكثر من دقيقتين، ونتمنى من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم».

ومن الناحية التنظيمية، أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، رئيس اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات لـ«الخليج»، أن «الإقبال على التصويت خلال اليومين السابقين كان جيداً، وهذا يدل على وعي الناخبين، والحرص على المساهمة في إنجاح الانتخابات».

وفي مشاهد تبرهن على حرص الإماراتيين بمختلف فئاتهم ووظائفهم وأعمارهم على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وكذلك دقة التنظيم وحفاوة الاستقبال من قبل فريق العمل داخل مركز التصويت، التقت ”الخليج 365” بأحمد الشحي أحد عناصر الدفاع المدني في عجمان، والذي انتهز الفرصة خلال وجوده وعمله في منطقة جامعة عجمان خلال الدوام، وأصر على التصويت في اليوم الثاني للتصويت المبكر، منوها بدقة التنظيم، وقصر المدة المستغرقة لإتمام عملية التصويت التي تستغرق أقل من دقيقتين، وأنه اختار المرشح الذي أعجبه برنامجه الانتخابي.

وفي لقطة تحمل الكثير من معاني الحب والانتماء لهذا البلد، حرص فيصل الشحي على اصطحاب طفله الذي لم يبلغ السادسة معه إلى مركز التصويت بجامعة عجمان، ليشاهد عملية الانتخابات، وإعطائه درساً في الوطنية، وليتعود عليها، ويتعلم كيفية المشاركة فيها منذ صغره.

فيما حرص فريق العمل والمتطوعون داخل مركز التصويت على توديع أعضاء الهيئة الانتخابية بالورود، خاصة الناخبات، وكذلك ضيافة الرجال بالمشروبات، والقهوة، والحلوى.



الفجيرة



تواصل إقبال الناخبين على مركز المعارض بالفجيرة، في ثاني أيام التصويت المبكر، للمشاركة الفعلية في المشهد الانتخابي، حيث حافظت مشاركات الحضور على زخمها، بعد أن توافدت أعداد كبيرة من جميع مدن الإمارة ومناطقها، ومدن إمارة الشارقة بالمنطقة الشرقية.

وأدلى ناخبون من كبار المواطنين، رجالاً ونساء، ومن أصحاب الهمم، بأصواتهم، طبقاً للإجراءات المتبعة التي وصفوها بالبساطة والسرعة، وسلامة الإرشادات، وتوافر جميع أنواع المساعدات للناخب، لتمكينه من إكمال التصويت ورقي الخدمات التي تقدمها اللجان المختصة بالمركز.

وأشاد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيس اللجنة، بمستوى الإقبال والاستجابة الكبيرة من الناخبين، وحرصهم النابع من حس وطني غيور على الإدلاء بأصواتهم، وتسجيل حضورهم الفعال في العرس الانتخابي، مشيراً إلى أن مشهد الإقبال في اليوم الثاني جاء مماثلاً لليوم الأول، حيث شمل جميع الفئات المجتمعية من كبار المواطنين، وأصحاب الهمم. كما سجلت المرأة حضوراً مميزاً، الأمر الذي يؤكد تفاعل أعضاء الهيئة الانتخابية مع الواجب الوطني.

وأجمع الناخبون على أن مبدأ إقرار اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني للتصويت المبكر ضمن العملية الانتخابية يعد قراراً سليماً مكنهم من المشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابي، انطلاقاً من أن الأغلبية حريصة على تفادي الازدحام المحتمل عند التصويت النهائي، بينما رأى آخرون أن بُعد المراكز المخصصة للتصويت يوم السبت، عن أماكن سكنهم، وقرب مركز التصويت المبكر من مقار عملهم، دفعاهم للتصويت. فيما أوضح آخرون أن ارتباطهم بالعمل يوم التصويت النهائي في مجالات مختلفة، وانطلاقاً من حرصهم على التفاعل مع العرس الوطني حتم عليهم التصويت المبكر.



أم القيوين



شكل الحضور النسائي في ثاني أيام التصويت المبكر، في قاعة الاتحاد بأم القيوين، علامة بارزة، وأكدت بعضهن أنهن منحن أصواتهن للمرشحين الذين يستأنسن فيهم الكفاءة ومن شأنهم أن يوصلوا مطالبهن واحتياجاتهن إلى قبة البرلمان، ومن ثم الجهات ذات الصلة لإيجاد الحلول الناجعة. كما شهد اليوم الثاني إقبالاً كبيراً فاق اليوم الأول، شمل الشباب والموظفين والعسكريين وعامة الناس.

ورصدت ”الخليج 365”، حضور عدد كبير من أصحاب الهمم للمشاركة، وسط أجواء من الفرح شملت الناخبين والمرشحين، وبينوا أن توافدهم المبكر، لتشجيع أسرهم والمواطنين والمواطنات، حتى يشاركوا في هذا العرس الديمقراطي.

أكد إسماعيل البلوشي، رئيس المركز الانتخابي، أن مشاركة الناخبين في اليوم الثاني فاقت اليوم الأول، وتنوعت بين الشباب والنساء، وأصحاب الهمم، مشيراً إلى سلاسة العملية الانتخابية، وأن عدداً من الموظفين يوجهون الناخبين، ويقدمون لهم الإرشادات. مبيناً أن تجربة التصويت المبكر، حققت نجاحاً عبر إقبال الناخبين، ما سيخفف الازدحام المتوقع السبت المقبل.

وفي تحد للإعاقة، صمم محمد بوعصيبة من أصحاب الهمم (في العقد الرابع)، ويعمل منذ 22 عاماً في وزارة الصحة، في وظيفة مدقق مالي، على المشاركة في التصويت المبكر، حرصاً على المصلحة العامة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة للدولة، وشكر اللجنة الانتخابية على مساعداتها وتسهيلاتها لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وأكدت فاطمة الكعبي، من أصحاب الهمم، أنها حرصت على التوجه مبكراً إلى المركز الانتخابي، للإدلاء بصوتها واختيار من يمثلها. مشددة على أن وطنها يستحق ألّا يتهاون أي مواطن في أداء واجباته تجاهه.

وأشادت بسهولة التصويت، وتذليل كل الصعاب من اللجنة المنظمة؛ حيث أدلت بصوتها في أقل من 3 دقائق.



رأس الخيمة



تواصل الإقبال الكبير، من الرجال والنساء والشباب والمسنين وأصحاب الهمم، على العرس الانتخابي في رأس الخيمة حيث توافدوا على مركز الاقتراع أمس، لليوم الثاني على التوالي، بصور متعددة فرضت حضورها، ولفتت أنظار المراقبين والمتابعين، وأثارت سعادة المواطنين بالعرس الانتخابي الوطني، وهو ما رصدته ”الخليج 365” بين الناخبين في الإمارة بعد خروجهم من المراكز، وأدائهم حق التصويت.

وتوقعت لجنة الانتخابات في رأس الخيمة، على لسان عضوها محمد الكيت، أن يفوق عدد الناخبين المشاركين في التصويت، أمس، الثلاثة آلاف مواطن ومواطنة، في استمرار للإقبال الكبير في اليوم الأول.

وحفل المشهد الانتخابي في رأس الخيمة، في ثاني أيامه، بتنوع شرائح المجتمع، التي تقاطرت على مركز التصويت، من رجال ونساء وشباب ومسنين وأصحاب همم وسواهم، فيما بدأ توافد الناخبين ومشاركتهم منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت.

واستمر العنصر النسائي في رأس الخيمة في التوافد على مركز الانتخاب في الإمارة بنسبة عالية، تضاهي حضور ومشاركة الناخبين الرجال، في حين امتد تدفق المواطنين أصحاب «الصوت الانتخابي» على مركز الإمارة على مدار اليوم، بمختلف فتراته.

ورصدت ”الخليج 365” الاهتمام الكبير والرعاية الإنسانية والحفاوة الخاصة، التي يحيط بها المسؤولون والعاملون في مركز رأس الخيمة ولجنة الانتخابات في الإمارة ورجال الشرطة والأمن، كبار السن وأصحاب الهمم والنساء، وسواهم من شرائح المجتمع المحلي، المقبلين على التصويت، الأمر، الذي حظي بارتياح كبير وثناء خاص من قبل الأهالي.

من الصور الأكثر ندرة ولفتاً للأنظار في الانتخابات الحالية، ما رصدته ”الخليج 365”، يوم أمس، داخل مركز الانتخابات في رأس الخيمة، بوجود مرشحين اثنين، أحدهما معلمة والآخر تلميذها في مرحلة رياض الأطفال، وهو ما كان قبل نحو ٢٩ عاما، في إحدى رياض الأطفال في الإمارة، ويتواجد حاليا المرشح الشاب «التلميذ»، وليد سالم محمد العاجل، والمرشحة «المعلمة» انتصار أحمد اليعقوبي الزعابي، جنبا إلى جنب في السباق الانتخابي، دون أن يفسد هذا التنافس الانتخابي الود بين المعلمة وتلميذها.

ومن أبرز المشاهد، التي تأسر القلوب والعقول في المشهد الانتخابي برأس الخيمة، في ثاني أيام «التصويت المبكر»، عدد من الأمهات الإماراتيات، اللواتي حضرن لمركز التصويت، لأداء واجبهن الوطني وهن حاملات أطفالهن الرضع، دون أن يحول ذلك دون حضورهن والإدلاء بأصواتهن، ومشاركة الوطن وأبنائه فرحته وحراكه المجتمعي السياسي.

Advertisements



كبار المواطنين.. سمة بارزة في الظفرة



أبو ظبي:عبدالرحمن سعيد



تواصل، لليوم الثاني، الإقبال اللافت من الناخبين على التصويت المبكر، بالمركز الانتخابي في صالة أفراح مدينة زايد بالظفرة، وكان لفئة كبار السن والنساء الأغلبية في المشاركة.

وقال الدكتور أحمد المنصوري رئيس المركز إن اليوم الثاني من التصويت المبكر يؤكد ازدياد الوعي السياسي لدى الناخبين، مشيراً إلى أن الحضور النسائي هو السمة الأبرز في اليوم الثاني.

وأوضح أنه تواجد على مدار الساعة في المركز عدد كبير من أعضاء اللجنة المنظمة للانتخابات، يراقبون الناخبين في كيفية عملية التصويت، وتقديم مساعدة في حال وجد أي سوء فهم لطريقة التصويت الإلكترونية خاصة لكبار السن.

وأبدى عدد من الناخبين الذين التقتهم ”الخليج 365” ارتياحهم لسهولة وتنظيم طريقة التصويت، وأكدوا إصرارهم على المشاركة في العملية الانتخابية لكي يشاركوا الوطن هذا العرس.



إقبال نسائي كثيف في مركز العين







تدفق الناخبون لليوم الثاني على التوالي إلى مركز العين للانتخاب في أرض المعارض، حيث شهد المركز يوم أمس إقبالاً واسعاً من مختلف الفئات العمرية خاصة كبار المواطنين والنساء، كما تفقد الموقع محمد المبارك، وسيف الهاجري، عضوا المجلس التنفيذي.

وتميز المركز بالمحافظة على انسيابية التصويت، رغم الإقبال الكثيف الذي شهده اليوم الثاني للتصويت المبكر، وتولت دوريات المرور تنظيم حركة السير والمرور في المنطقة المحيطة بأرض المعارض، كما تم توفير سيارات «جولف» لنقل المرشحين من مواقع صف سياراتهم إلى المدخل.

وانتشرت الفرق الموزعة، بحسب اختصاص كل منها التي تبدأ بالاستقبال والإرشاد لموقع التدريب على التصويت في حال عدم معرفة الفرد بالآليات المحددة ومن ثم الانتقال إلى موقع الأجهزة المخصصة للترشيح.



1170 متطوعاً ومتطوعة يشاركون في الاستحقاق



فيما تستمر الاستعدادات الأخيرة لليوم الانتخابي الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 الموافق بعد غد السبت، يواصل 1170 متطوعاً ومتطوعة من المواطنين والمواطنات من مختلف مناطق الدولة العمل على مختلف المستويات وفي كافة مناطق الدولة لتسهيل خطوات التصويت الإلكتروني على الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية ومساندة مختلف اللجان والجهات التنظيمية، والمساهمة في إنجاز عملية انتخابية ناجحة تحقق معايير الشفافية والنزاهة وتشكل إضافة نوعية جديدة للنجاحات التي حققتها الدورات الانتخابية الثلاث الماضية.



شرطة رأس الخيمة تنقل كبار المواطنين

أشاد العميد عبدالله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس اللجنة الأمنية، عضو لجنة الانتخابات المحلية لإمارة رأس الخيمة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة رأس الخيمة والإجراءات الأمنية المطبقة في تأمين المراكز الانتخابية، عبر توفير أرقى الخدمات الأمنية.

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة، قد أطلقت دورياتها الشرطية والأمنية التي تحمل ملصقات خاصة بانتخابات المجلس الوطني في جميع مراكز الانتخاب بالإمارة، كما وفرت مركبات ( CIUB CAR ) لتأمين ونقل فئتي كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وذلك من وإلى مراكز الانتخاب، لتيسير حركتهم.

إقبال كبير من الناخبين في أبوظبي



أكد سيف علي القبيسي، رئيس لجنة إمارة أبوظبي للانتخابات لـ ”الخليج 365” أن نسبة إقبال الناخبين من الرجال والنساء أعضاء الهيئات الانتخابية خلال اليومين الأول والثاني من مرحلة التصويت المبكر عالية، وتفوق التوقعات، مشيراً إلى أنه حتى أمس، وقبل إغلاق المركز بدقائق، عند السادسة مساء، كان يتوافد ناخبون للإدلاء بأصواتهم.

وقال: نتمنى أن تستمر عملية الإقبال العالية في آخر أيام مرحلة التصويت المبكر، وفي يوم الانتخاب الرئيسي المقرر يوم بعد غد السبت.