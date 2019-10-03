كوريا الشمالية تؤكد إطلاقها بنجاح صاروخا باليستيا جديدا من غواصة

موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة التلغراف المركزية الكورية في بيان في الساعات الأولى من اليوم إن"أكاديمية علوم الدفاع في جمهورية كوريا الشمالية نجحت في اختبار نوع جديد من الصواريخ الباليستي، بوكجوكسونج-3، التي تطلق من الغواصات في مياه خليج ونسان في بحر كوريا الشرقية صباح الأربعاء".

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