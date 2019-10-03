أول تعليق كويتي على تصريحات ابن سلمان بشأن إيران

وأعرب الجارالله عن تفاؤل بلاده بالتصريحات الصادرة من إيران والسعودية لإحلال السلام في المنطقة، خاصة تصريح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الرامي إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في المنطقة. وذلك بحسب صحيفة "النهار".

© REUTERS / Wana News Agency

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كشف ما ستؤول إليه الأمور في حالة الحرب بين إيران والسعودية.

وقال ابن سلمان، في حواره مع برنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية، يوم الأحد الماضي:

إن هجوم أرامكو لم يصب قلب صناعة الطاقة السعودية فقط، بل قلب صناعة الطاقة العالمية. لقد عطل 5.5% من احتياجات العالم من الطاقة، واحتياجات الولايات المتحدة والصين والعالم بأسره.

كما أعرب ابن سلمان عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن، لكنه طالب أولا بأن توقف إيران دعمها للحوثيين.

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وعما إذا كان مستعدا للتفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان:

نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق فعلي على الأرض.

فيما رحب رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول رغبته حل الخلافات مع طهران عبر الحوار.

وقال لاريجاني، في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية، بثت أمس الثلاثاء:

نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار مع طهران.