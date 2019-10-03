العراق.. 7 قتلى و112 جريحًا في احتجاجات "ذي قار"

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

قال مصدر طبي عراقي، إن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في محافظة ذي قار (جنوب)، الأربعاء، ارتفعت إلى 7 قتلى و112 جريحًا.

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد وذي قار ومحافظات أخرى، الأربعاء والثلاثاء، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وأضاف المصدر في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية التابعة لذي قار، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، أن "المستشفى استقبلت 6 وفيات من المتظاهرين، و97 جريحًا، إضافة إلى وفاة شرطي، و15 جريحًا من عناصر الأمن".

وبتلك الحصيلة يرتفع عدد القتلى في احتجاجات العراق إلى 12، حيث سقط خمسة قتلى الثلاثاء، هم أربعة في بغداد وقتيل في ذي قار.

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بينما أفادت أحدث حصيلة رسمية، صباح الأربعاء، بسقوط قتيل واحد منذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء.

وأوضح المصدر الطبي أن "بعض المصابين من المتظاهرين حالتهم حرجة، ما استدعى إدخالهم إلى غرف العمليات".

وشهدت محافظة ذي قار، الأربعاء، إحراق مبنى المحافظة ومباني قائممقامية قضاء سوق الشيوخ، وبلدية سوق الشيوخ، وقائممقامية قضاء الدواية، ومبنى نقابة المهندسين.

واستخدمت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل منع المحتجين من الوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد ومبنى الحكومة الاتحادية، ومواقع أخرى في محافظات عديدة؛ ما أوقع ضحايا، وفق مصادر متطابقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.