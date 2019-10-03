العراق.. الصدر يدعو إلى "إسناد" الاحتجاجات الشعبية باعتصامات أو إضراب عام

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد، و"إسنادها" باعتصامات سلمية أو إضراب عام من الشعب كافة.

وقال الصدر، في بيان نشره على حسابه الشخصي على تويتر "لا نريد ولا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية إلى تظاهرات (تيارية) وإلا لأمرنا ثوار الإصلاح (في إشارة إلى اتباعه) بالتظاهر معهم ولكننا نريد الحفظ على شعبيتها تماماً".

وطالب بـ "سلمية التظاهرات ولو بإسنادها باعتصامات سلمية أو إضراب عام يشترك به الشعب كافة".

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وأكد الصدر "رفضه التعدي على المتظاهرين العزل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عنفا".

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد ومحافظات أخرى، الأربعاء والثلاثاء، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.



واستخدمت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين من أمام جسر "الجمهورية" المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد ومبنى الحكومة الاتحادية، ومواقع أخرى في محافظات عديدة؛ ما أوقع ضحايا، وفق مصادر متطابقة.



‎ووفق مصدر طبي سقط 7 قتلى، بينهم شرطي، في محافظة ذي قار (جنوب) الأربعاء، ليرتفع عدد القتلى إلى 12، حيث سقط الثلاثاء أربعة قتلى في بغداد وقتيل في ذي قار، بحسب مفوضية حقوق الإنسان ومصدر طبي.

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