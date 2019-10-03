تركيا توصي رعاياها بتجنب السفر إلى العراق بسبب المظاهرات

أنقرة/ توفيق دورول/ الخليج 365

أوصت وزارة الخارجية التركية المواطنين الأتراك بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد مظاهرات بالعراق.

جاء ذلك ببيان للوزارة، الأربعاء، قالت فيه: "نوصي مواطنينا بتجنب السفر في حال لم يكن هناك ضرورة، إلى المناطق التي تشهد أحداث في هذه المرحلة جراء المظاهرات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في محافظات مختلفة بالعراق بما فيها العاصمة بغداد".

كما نصحت الوزارة المواطنين الأتراك الموجودين حاليًا بالعراق بمتابعة التحذيرات الصادرة عن السلطات العراقية، وتجنب التواجد في الأماكن المكتظة، وتوخي الحذر بخصوص سلامتهم الشخصية.

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وأرفق البيان أرقام هاتفية للتواصل مع السفارة في بغداد والقنصليات التركية بالعراق في حال وجود حاجة لمساعدة.

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد ومحافظات أخرى، الأربعاء والثلاثاء، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

واستخدمت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين من أمام جسر "الجمهورية" المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد ومبنى الحكومة الاتحادية، ومواقع أخرى في محافظات عديدة؛ ما أوقع ضحايا، وفق مصادر متطابقة.

‎ووفق مصدر طبي سقط 7 قتلى، بينهم شرطي، في محافظة ذي قار (جنوب) الأربعاء، ليرتفع عدد القتلى إلى 12، حيث سقط الثلاثاء أربعة قتلى في بغداد وقتيل في ذي قار، بحسب مفوضية حقوق الإنسان ومصدر طبي.

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