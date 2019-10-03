قدم: بسبب المظاهرات.. تأجيل مباريات الجولة الثالثة للدوري العراقي

محمد يونس/ الخليج 365

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، تأجيل منافسات الجولة الثالثة من الدوري المحلي في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية لأجل غير مسمى.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للاتحاد المحلي، "تقرر تأجيل عدد من مباريات الجولة الثالثة في المحافظات التي تشهد مظاهرات منها العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية".

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد ومحافظات أخرى، الأربعاء والثلاثاء، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

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واستخدمت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين من أمام جسر "الجمهورية" المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد ومبنى الحكومة الاتحادية، ومواقع أخرى في محافظات عديدة؛ ما أوقع ضحايا، وفق مصادر متطابقة.

وتسببت المواجهات الثلاثاء في سقوط أربعة قتلى في بغداد وفق مصدر طبي للأناضول، وخامس في محافظة ذي قار(جنوب) وفق مفوضية حقوق الإنسان، إضافة إلى عشرات الجرحى، قبل أن يضاف خمسة قتلى الأربعاء في ذي قار أيضا بينهم شرطي، ليصل العدد الإجمالي الى 10 قتلى.‎‏

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