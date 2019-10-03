صلاح يعبر بليفربول من الكمين النمساوي

صحيفة الخليج الالكترونية

أفلت حامل اللقب ليفربول من انتفاضة ضيفه ريد بول سالزبورج، بفوزه عليه (4-3) مساء الأربعاء، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ليفربول كل من ساديو ماني (9) وأندي روبرتسون (25) ومحمد صلاح هدفين بالدقيقتين (36 و69)، فيما أحرز هوانج هي تشان (39) وتاكومي مينامينو (56) وإيرلنج هالاند (60) أهداف سالزبورج.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط وهو الرصيد ذاته الذي يحمله سالزبورج، فيما يتصدر نابولي المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع جنك (0-0) في وقت سابق.