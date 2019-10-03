اخبار الخليج

صلاح يعبر بليفربول من الكمين النمساوي

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أفلت حامل اللقب من انتفاضة ضيفه ريد بول سالزبورج، بفوزه عليه (4-3) مساء الأربعاء، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ليفربول كل من ساديو ماني (9) وأندي روبرتسون (25) ومحمد صلاح هدفين بالدقيقتين (36 و69)، فيما أحرز هوانج هي تشان (39) وتاكومي مينامينو (56) وإيرلنج هالاند (60) أهداف سالزبورج.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط وهو الرصيد ذاته الذي يحمله سالزبورج، فيما يتصدر نابولي المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع جنك (0-0) في وقت سابق.

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يعبر بليفربول من الكمين النمساوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا