تشيلسي يعود بانتصار ثمين من ملعب ليل

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزًا ثمينًا خارج ميدانه على ليل الفرنسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيار موروا، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية تشيلسي كل من تامي أبراهام وويليان في الدقيقتين 22 و78، بينما سجل هدف ليل الوحيد فيكتور أوسيمين بالدقيقة 33.

وبهذا الانتصار رفع تشيلسي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، في الوقت الذي تذيل فيه ليل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

لم تشهد الربع ساعة الأولى من المباراة أي خطورة تذكر على المرميين، مع أفضلية لتشيلسي في الاستحواذ على الكرة وسط الملعب.

وأتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة 17 لصالح تشيلسي، وذلك بعدما تمهدت الكرة على حدود منطقة الجزاء أمام ماسون مونت، الذي سدد كرة قوية ذهبت بعيدة عن المرمى.

وافتتح تامي أبراهام التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 22، وذلك بعدما تلقى تمريرة بينية متقنة من قبل فيكايو توموري، وقف مدافعو ليل باعتبار أن أبراهام متسللًا، ليسجل المهاجم الإنجليزي بسهولة في شباك الحارس ميك مايجنان.

واحتاج ليل لنصف ساعة كاملة لتشكيل الخطورة الأولى، وذلك من هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى لويس أروخو على الجانب الأيمن، الذي اقتحم منطقة الجزاء وسدد أرضية صاروخية، تصدى لها حارس البلوز كيبا ببراعة.

وسجل ليل هدف التعادل في الدقيقة 33، من ركلة ركنية نفذها جوناثان بامبا الذي أرسل عرضية متقنة للمهاجم فيكتور أوسيمين، ليرتقى للكرة مسجلًا هدف التعادل من رأسية فشل كيبا في التصدي لها.

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وبعد تسجيل هدف التعادل، سيطر ليل على الكرة وبات الطرف الأخطر في المباراة، وتحصل تشيلسي على مخالفة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 42، سددها ماركوس ألونسو، إلا أن تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سدد جورجينو كرة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وواصل ليل تشكيل خطورته من الكرات الثابتة، ففي الدقيقة 52 من الشوط الثاني ومن ركلة ركنية، ارتقى بينجامين أندري لكرة عرضية، وسدد رأسية تصدى لها كييبا بصعوبة.

ومع غياب خطوة تشيلسي في الشوط الثاني، أجرى مدرب الفريق فرانك لامبارد التبديل الأول في الدقيقة 67، بخروح رييس جايمس ونزول هودسون أودوي.

ومن هجمة مرتدة منظمة في الدقيقة 71، وصل أوسيمين إلى منطقة جزاء تشيلسي من الجانب الأيمن، وسدد صاروخية علت عارضة الحارس كيبا.

وظهرت الخطورة الأولى لتشيلسي في الشوط الثاني في الدقيقة 72، عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر البديل أودوي، إلا أن كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وكاد مونت أن يسجل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 73، بعد انفراده بمرمى ليل، إلا أنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس مايجنان.

وتمكن ويليان من تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 78، بعدما تلقى عرضية مميزة من أودوي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة على الطائر سكنت شباك الحارس مايجنان.

وانفرد مهاجم ليل أوسيمين بمرمى تشيلسي في الدقيقة 83 بعد خطأ من المدافع فيكايو توموري، إلا أنه تأخر كثيرًا في التصرف بالكرة، وخرج كيبا وأمسك بالكرة منقذا شباك البلوز، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 2-1.