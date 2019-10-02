مصدر: قوات مكافحة الإرهاب العراقية تطلق الرصاص لمنع محتجين من اقتحام مطار بغداد

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وقطعت الحكومة العراقية خدمات الإنترنت عن العاصمة بغداد بشكل كامل، إثر اتساع رقعة الاحتجاجات، بينما أغلقت القوات الأمنية المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بغداد، بأن السلطات العراقية قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

وسقط عدد من القتلى والجرحى إثر المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات المحلية في بعض المحافظات قرارا بحظر التجوال.

وأوضح مراسل وكالة "سبوتنيك" أن المتظاهرين واصلوا التدفق على المسيرات والاحتجاجات حتى ساعات الليل المتأخرة مساء اليوم.