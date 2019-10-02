شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: اعتقال أكثر من 20 متظاهرا فى الديوانية بالعراق وتفريق آخرين بخراطيم المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، وفقا لمراسلها، أنه قد تم اعتقال أكثر من 20 متظاهرا فى الديوانية بالعراق وتفريق آخرين بخراطيم المياه.

من جانب أخر، أضافت أن المتظاهرين فى النجف يقتحمون مبنى المحافظة دون أى مقاومة من الأمن.

وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل.

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