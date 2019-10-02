العراق.. إضرام النيران بمبان حكومية في "ذي قار"

العراق/علي جواد/الخليج 365

قالت مصادر عسكرية عراقية، الأربعاء، إن متظاهرين أضرموا النيران في مبان حكومية بمحافظة ذي قار ذات الغالبية الشيعية، جنوبي البلاد.

وقال الضابط حاكم الأسدي ضمن قيادة عمليات الرافدين (تابعة لوزارة الدفاع) للأناضول، إن "متظاهرين أضرموا النيران مساء اليوم في مباني قائممقامية قضاء سوق الشيوخ وبلدية سوق الشيوخ وقائممقامية قضاء الدواية بمحافظة ذي قار".

وأشار أن "5 أشخاص بينهم عناصر أمن أصيبوا جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب خلال إبعاد المتظاهرين من مبنى قائممقامية قضاء سوق الشيوخ".

وتابع الأسدي أن "مبنى نقابة المهندسين وسط مدينة الناصرية تعرض للحرق أيضا"، لافتا إلى أنه "تم فرض حظر للتجوال في محافظتي واسط وذي قار"، دون تفاصيل عن مدة الحظر.

من جانبه، قال صفاء كامل ضابط برتبة مقدم في قيادة عمليات الفرات الأوسط (تابعة للجيش) للأناضول، إن "المئات من المتظاهرين اقتحموا مبنى حزب الدعوة (حزب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي) في محافظة النجف دون إضرام النيران فيه".

وفي محافظة البصرة جنوبي البلاد، قال رافد الكناني أحد المتظاهرين في اتصال هاتفي مع "الخليج 365"، إن "قوات مكافحة الشغب تدخلت مساء اليوم واستخدمت الغازات المسيلة للدموع والهراوات لتفريق تظاهرة أمام مبنى المحافظة".

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وأوضح الكناني أن "عدد من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق".

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد ومحافظات أخرى، الأربعاء والثلاثاء، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

واستخدمت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين من أمام جسر "الجمهورية" المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد ومبنى الحكومة الاتحادية، ومواقع أخرى في محافظات عديدة؛ ما أوقع ضحايا، وفق مصادر متطابقة.

‎وتسببت المواجهات الثلاثاء في سقوط أربعة قتلى في بغداد وفق مصدر طبي للأناضول، وخامس في محافظة ذي قار(جنوب) وفق مفوضية حقوق الإنسان، إضافة إلى عشرات الجرحى، قبل أن يضاف خمسة قتلى الأربعاء في ذي قار أيضا بينهم شرطي، ليصل العدد الإجمالي الى 10 قتلى.‎

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