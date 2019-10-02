العراق يبلغ إيران رفضه استهداف قوات التحالف الدولي على أراضيه

العراق / سرهاد شاكر / الخليج 365

أبلغت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، السفير الإيراني في بغداد، رفضها استهداف قوات التحالف الدولي على أراضي البلاد، وعدم السماح بأن تكون ساحة صراعات دولية.

جاء ذلك خلال استدعاء الخارجية للسفير إيرج مسجدي، بحسب بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وسبق لـ "مسجدي" أن هدد في مقابلة متلفزة مع قناة "دجلة" المحلية، باستهداف القوات الأمريكية في العراق، إذا تعرضت بلاده لأي اعتداء من واشنطن.

وبحسب البيان، أبلغ وكيل الوزارة الأقدم عبد الكريم هاشم مصطفى، السفير الإيراني "الرفض المطلق" لما أدلى به حول استهداف قوات التحالف الدولي العاملة في العراق بطلب من الحكومة، وبالتنسيق معها.

وأضاف البيان: "بغداد لن تسمح بأن تكون ساحة صراعات دولية، أو أن تكون ممرا أو مقرا لأي اعتداء يضر دول الجوار، أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم".

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وأعرب وكيل الوزارة عن رفض العراق "للاعتداء على الدبلوماسيين اللذين كانا في مهمة رسمية في قنصلية العراق العامة في مدينة مشهد، كما طالب في الوقت نفسه السلطات الأمنية الإيرانية بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وبيّن أن "العراق، وفي الوقت نفسه، يحرص على إدامة علاقات متوازنة ومستقرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقبل أيام، كشفت وثيقة صادرة عن القنصلية العراقية في مشهد، موجهة إلى مكتب وزير الخارجية محمد علي الحكيم، أن جهات أمنية إيرانية رصدت موظفين اثنين السبت الماضي، واعتدت عليهما بالضرب في الشارع.



والثلاثاء، وجّه الحكيم، إلى إغلاق قنصلية البلاد العامة في مدينة مشهد الإيرانية، على خلفية الاعتداء على دبلوماسيين عراقيين.

ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب من السلطات الإيرانية، حول ما أورده الجانب العراقي بهذا الخصوص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.