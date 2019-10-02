مصر تفرج عن أردنيين اعتقلتهما قبل 10 أيام

عمان/ ليث الجيدي/ الخليج 365
قررت السلطات المصرية، الأربعاء، الإفراج عن مواطنين أردنيين، اعتقلتهما قبل عشرة أيام، وفق بيان رسمي اردني.
جاء ذلك، وفق ما أعلنه متحدث الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه.
ولفت القضاة، بأن سفارة المملكة في القاهرة تقوم بإجراء ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن الليلة.
وتقدم القضاة بشكره للسلطات المصرية؛ "لتعاونها الإيجابي والسريع في الإفراج عن المواطنين المدعوان "عبد الرحمن علي حسين و ثائر حسام مطر".
فيما لم يذكر القضاة أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين، ذكرت وسائل إعلام مختلفة بأن السلطات المصرية اعتقلت 4 أردنيين بتهمة المشاركة في التظاهرات الاخيرة المناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أفرجت عن اثنين آخرين في وقت سابق من الشهر الماضي.
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