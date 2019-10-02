مقتل 6 أشخاص في تفجير سيارتين مفخختين بالصومال

مقديشو/ الخليج 365 قتل 6 اشخاص إثر تفجير سيارتين مفخختين تبنته حركة "الشباب" في ضاحية مدينة مركا بولاية شبيلي السفلى جنوبي الصومال، بحسب مصدر أمني. وفي تصريح للأناضول قال المسؤول في الشرطة "إبراهيم ألمي" إن التفجيرين وقعا أثناء عبور موكب عسكري في المنطقة المذكورة. وأوضح أن التفجرين أسفرا عن مقتل 6 أشخاص إلى جانب إصابة عدد كبير بجروح مختلفة، وفق حصيلة أولية. Advertisements وأشار المسؤول إلى إرسال السلطات قوات أمنية إلى موقع الحادث، فضلا عن فتح تحقيق حوله. وتبنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن التفجيرين، وفق وسائل اعلام تابعة لها. وتقاتل القوات الحكومية الصومالية وقوات حفظ سلام إفريقية، منذ سنوات، حركة "الشباب" المسلحة المتمردة.

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