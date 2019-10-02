مرور جازان: القبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمدًا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) اليوم الأربعاء عن القبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمدًا وإحالتهما إلى شرطة المحافظة لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة، كما أهابت إدارة المرور بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضمانًا لسلامتهم، وذلك حسبما أعلن المرور السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. انشر الخبر :

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