كيف تتجنب تصلب الشرايين ؟

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

تصلب الشرايين _ ارشيفية

كتب الخليج 365

تشير الدلائل المتزايدة إلى أن تصلب الشرايين (وهو مرض شرياني ناتج عن ترسب المواد الدهنية على جدران الشرايين الداخلية) يبدأ في الطفولة بينما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بنفس عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة في البالغين.



تؤكد هذه النتائج المثيرة للقلق وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" على أهمية وجود سياسات قوية للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية للأطفال، والتي يمكن أن تضمن حالة منخفضة المخاطر في مرحلة البلوغ.

يتم تطوير العادات الغذائية الصحية بشكل أفضل في مرحلة الطفولة لتشجيع الوقاية الأولية من عوامل الأمراض القلبية الوعائية في فترة المراهقة والبلوغ، ويجب أن تحدث التغييرات من خلال كل من (الدهون الغذائية ، والكربوهيدرات) والمغذيات الدقيقة (الصوديوم والكالسيوم) التي تؤثر على خطر الأمراض القلبية الوعائية.

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الأنماط الغذائية الصحية

تحديد الخيارات الغذائية في مرحلة الطفولة، والتدخل المبكر أمر حتمي في تحسين العادات الغذائية، الذى يساعد في الحفاظ على الوزن صحي في جميع مراحل الطفولة والمراهقة والبلوغ، وبالتالي منع تطور الأمراض القلبية الوعائية خلال هذه السنوات.

يجب أن يتناول الأطفال المزيد من الفواكه الطازجة والخضروات والألياف، كما يجب تقييد الملح والسكر في حين يجب تجنب المشروبات المشبعة بالسكر.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة النشاط البدني اليومي يعزز اللياقة القلبية والأوعية الدموية ويحافظ على كتلة العظام والشعور بالراحة مع تقليل خطر السمنة وارتفاع ضغط الدم.