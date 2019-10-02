مهندسون يبتكرون تقنية للتحكم بالطائرات بدون طيار بحركة اليد

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

ابتكر مهندسو مركز "سكولكوفو" التكنولوجي الروسى منظومة متقدمة تسمح للمشغل بالتحكم بسرب طائرات بدون طيار "الدرونات" فى الوقت الفعلى، بعد أن كان سرب "الدرونات" يطير بمسار محدد مسبقًا.



وقال دميترى تسيروركوف رئيس فريق المهندسين فى مقال نشره موقع arXiv.org: "خلال التجارب التى أجريناها مع سرب "الدرونات" أدركنا أنه ليس من السهولة توجيه "الدرونات" المعاصرة، لأن عملية استخدامها معقدة جدًا، وهذا الأمر جعلنا نبتكر منظومتنا الخاصة التى أطلقنا عليها SwarmTouch التى تعنى "لمس السرب".

ويجب على مستخدم منظومتنا ارتداء قفاز خاص يقرأ سرعة واتجاه حركة الكف بمساعدة منظومة Vicon Vantage V5 العالية الدقة، وهذه المنظومة تحول حركة الكف إلى أوامر ترسل إلى "الدرونات".

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وتثبت على أطراف الأصابع عناصر اهتزازية، تبلغ المشغل معلومات عن حركة سرب "الدرونات". فمثلا، يمكن بواسطة هذه الاهتزازات معرفة فيما إذا كانت "الدرونات" متجمعة أم لا.

وقد أظهرت الاختبارات، أن المشغل يفهم بصورة صحيحة هذه الاهتزازات، ما ساعد على تحسين عملية التحكم بـ "الدرونات"، بحسب المتطوعين.

وتستخدم حاليا للتحكم بسرب الطائرات المسيرة منظومة تسمى impedance control، وهذه المنظومة عبارة عن مجموعة خوارزميات مرتبطة بكثافة حركة المشغل والجسم موضع التحكم، حيث تأخذ "الدرونات" فى هذه الحال بالاعتبار ليس فقط ايماءات يد المشغل، بل وأيضا حركة "الدرونات" المجاورة، أى أنها تطير وكأنها مربوطة فيما بينها بخيوط غير مرئية.

وأوضح تسيروركوف: "هذه الروابط تعمل مثل النوابض، فهى لا تسمح للطائرات المسيرة بالتحليق قرب المشغل أو من بعضها البعض. كما قد تبدأ فجأة بالحركة أو تتوقف. بينما تزيد استراتيجيتنا من سلامة المشغل والسرب، وتجعل سلوك الدرونات شبيها بسلوك سرب النحل".

يأمل المبتكرون أن يتم استخدام هذه المنظومة فى الطائرات المسيرة المستخدمة فى نقل البضائع إلى المستهلكين، أو فى كشف العيوب فى البنى التحتية.