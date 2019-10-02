قيادي جنوبي يتحدث عما تفعله الإمارات في الجنوب

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أكد عبد السلام قاسم، مدير مكتب الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي في الولايات المتحدة الأمريكية في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، أن الإمارات جزء رئيسي من التحالف ومساعداتها للجنوب تدخل ضمن ما يقدمه التحالف العربي لليمن بشكل عام، وهناك استهداف خاص للإمارات لأنها تقوم بعمل كبير فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وقال قاسم، التحالف هو جزء متكامل ولا يقبل القسمة ويتحرك وفق خطة موحدة وليس كل دولة تتصرف بشكل منفصل عن الدول الأخرى سواء كانت السعودية أو الإمارات، فلا يوجد فصل بين هذه الدولة أو تلك.
مؤكدا على استهداف الإمارات بشكل بسبب موقفها الصارم تجاه الإرهاب وتقديمه المساعدات للمقاومة الجنوبية من أجل مكافحة الإرهاب، وهناك قوى تسعى إلى كبح جماح أي دولة تسعى لمكافحة الإرهاب، والآن القاعدة عادت إلى بعض المناطق التي دخلتها الشرعية سواء في شبوة أو أبين بعد أن كانت قد تحررت.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد استولى على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في أغسطس/آب الماضي عقب اشتباكات راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح وفشلت حتى الآن كل المحاولات لجمع الطرفين على صيغة توافقية للمرحلة القادة وذلك في الحوار الذي دعت إليه السعودية في مدينة جدة.
وتخوض السعودية والإمارات حربا في اليمن منذ 25 مارس 2015 لاستعادة الشرعية في اليمن وإعادة الرئيس هادي إلى صنعاء.
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