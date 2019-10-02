صنعاء تهدد وتتوعد في حال عدم التعاطي مع مبادرة السلام

القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، جدد المجلس السياسي الأعلى، في اجتماع برئاسة رئيسه مهدي المشاط، "الجدية والجهوزية في تحقيق السلام، كونه الرافعة الحقيقية لاستقرار المنطقة وتنميتها".

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وناقش المجلس "المسار السياسي والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في إطار إعادة العملية السياسية واستئناف المفاوضات"، متهماً "العدوان و(مرتزقته) بالعمل على إفشالها في المراحل الماضية ما يستدعي عدم استمرار مثل هذا السلوك".

ورحب السياسي الأعلى "بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام التي أطلقها رئيس المجلس والمتضمنة الوقف الكامل لإطلاق الصواريخ والطيران المسير باتجاه السعودية، مقابل وقف العدوان ورفع الحصار على اليمن".

واعتبر المجلس "عملية (نصر من الله) واستهداف منشأة أرامكو، ليست سوى رأس الجليد من الإنجازات العسكرية المتصاعدة، باتجاه ردع العدوان وإيقافه عن غيه وغطرسته".

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وأشار إلى "أن ما يعلن ليس سوى جزء بسيط من العمليات العسكرية التي تنفذ في عمق تحالف العدوان".

وكشف عن "تحضيرات واسعة لضربات لا محدودة وبالغة الأثر بنطاقات زمنية واسعة ستكون كفيلة بهزيمة العدوان وسحق مقدراته إذا لم يجنح للسلام والحوار".

وأكد أن "التقنيات العسكرية واللوجستية التي باتت في المتناول ستحقق انتصارا متوجا لليمن بيارقه تلوح في الأفق بفضل صمود الشعب اليمني وتضحياته دفاعا عن حريته وسيادته واستقلاله".

وأدان المجلس "ممارسات القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية"، محذرا "من مغبة الاستمرار في ذلك".