مقتل وإصابة 48 متظاهرا في ميسان العراقية

سبوتنيك. وأوضحت مراسلتنا، بأن أربعة متظاهرين قتلوا، فيما أصيب 44 آخرون بجروح، في مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.

© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY

وسقط القتلى والجرحى إثر استخدام الأجهزة الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في قمع التظاهرة من أمام مبنى الحكومة المحلية في محافظة ميسان.

وتم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفيات المحافظة (ميسان) لتلقي العلاج اللازم.

وفي السياق نفسه، اندلعت اشتباكات بالأسلحة بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة الناصرية جنوبي العراق، اليوم الأربعاء.

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وقالت مصادر في الشرطة إن اشتباكات بالأسلحة اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة الناصرية جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، في حين تم نشر قوات مكافحة الإرهاب بعد أن فقدت الشرطة السيطرة على الوضع، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقتل اثنان من المحتجين في المدينة اليوم الأربعاء، وقتل آخر يوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص لتفريق المحتجين.

وقتل خمسة أشخاص في أنحاء البلاد، وأصيب 132 على الأقل اليوم الأربعاء، مع تجدد الاشتباكات في البلاد بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في أكبر تعبير عن الغضب الشعبي ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي أمضت عاما واحدا في السلطة.