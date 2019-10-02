دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تعود لسوق الهاتف بإصدارها الجديد Surface Duo بالشاشة المزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن إصدار جديد من الهواتف الذكية ينطلق بعنوان Surface Duo ويتميز بتصميم الشاشة المزدوجة، مع نظام تشغيل الأندوريد.

تستعد عملاق البرمجيات للمنافسة من جديد في سوق الهاتف مع إصدارها الجديد Surface Duo بالشاشة المزدوجة، والذي يأتي بتصميم يحاكي جهاز الحاسب الجديد Surface Neo لكن مع حجم أصغر.

ويضم هاتف Surface Duo اثنان من الشاشات بحجم 5.6 إنش في كل شاشة، مع فواصل تدعم إنحناء الشاشة حتى 360 درجة، حيث يمكن طي إحدى الشاشات في الجهة الخلفية للشاشة الأخرى لتلقي المكالمات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية طي إحدى الشاشتين لإستخدام أحد التطبيقات.

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ويضم هاتف Surface Duo رقاقة معالج Snapdragon 855 المستخدمة في هاتف Galaxy Fold، والتي تتيح تشغيل أكثر من تطبيق على الشاشة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن مميزات الهاتف وموعد توفره في الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تعود لسوق الهاتف بإصدارها الجديد Surface Duo بالشاشة المزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.