أول تعليق أمريكي على تظاهرات العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © AHMAD AL-RUBAYE السفارة الأمريكية في العراقأول تعليق أمريكي على تظاهرات العراق

أعربت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، عن أسفها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق، وحضت على تخفيف حدة التوتر.

ولفتت السفارة في بيان إلى أنها "تواصل مراقبتها عن كثب للاحتجاجات الأخيرة"، مشيرة إلى أن "التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أي من الأطراف"، داعية إلى نبذ العنف وضبط النفس.

وأضاف بيان السفارة الأمريكية في بغداد: "نشعر بالأسى على الأرواح التي زهقت ونقدم تعازينا لذوي الضحايا متمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمحتجين".

وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، تظاهرات غاضبة منذ مساء أمس الثلاثاء.

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وأفاد مراسل RT في بغداد اليوم الأربعاء، بأن التظاهرات لم تنته، وأن هناك تجمعات كبيرة في مناطق ببغداد تحضّر للتظاهر عصر اليوم.

وقال مراسلنا إن "هناك تجمعات كبيرة وسط بغداد في منطقة البتاوين، وتجمعات أخرى في مناطق الزعفرانية والشعب وصليخ وبغداد الجديدة، تحضر جميعها لتظاهرات كبيرة في الرابعة من عصر اليوم بتوقيت العاصمة العراقية".

وأضاف نقلا عن ناشطين أن "التظاهرات لم تنته وهي مستمرة، ولم يجتمع أي ممثل عن المتظاهرين مع مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي".

المصدر: "السومرية"+ RT