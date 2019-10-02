شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوثة الاتحاد الأوروبى للسلام: نريد للاحتلال أن ينتهى والأغوار منطقة مهمة لدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جددت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تريستال، التزام الاتحاد تجاه رؤية دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن، مؤكدة وجوب إيجاد سلام دائم عبر المفاوضات بين الطرفين، قائمة على حل الدولتين ووفقا لحدود الرابع من يونيو عام 1967.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الأربعاء، في مدرسة عين شبلي الثانوية شرق نابلس شمال الضفة الغربية ، في ختام جولة ضمت رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله لمنطقة الأغوار.

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وقال المبعوثة الأوروبية "أزور فلسطين وإسرائيل كل 5 إلى 6 أسابيع، والتقي العديد من المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن الأهم أن التقي بالناس الذين يعيشون هنا، وأنا اليوم محظوظة بزيارة منطقة الأغوار المصنفة (ج).

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".