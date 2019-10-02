شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد أعمال يوم الشراكة السعودية التونسية بالعاصمة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت بالعاصمة التونسية اليوم أعمال يوم الشراكة السعودية التونسية، بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال من البلدين برئاسة مدير عام غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة هشام كعكي ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بتونس منير المؤخر.

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ويأتي الاجتماع في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الغرفتين عام 2002 وتهدف إلى دعم التبادل التجاري ودفع الاستثمارات بين البلدين.

يذكر أن وفد غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة قد بدأ زيارته إلى الجمهورية التونسية الجمعة الماضية، وعقد اجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال التونسيين في محافظة سوسة وتونس العاصمة.