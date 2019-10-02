شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بغداد الدولى: لا تغيير فى مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت إدارة مطار بغداد الدولي، أن بوابات المطار مفتوحة على مدار 24 ساعة لاستقبال المسافرين ولا صحة للشائعات التي تتردد بشأن قيام المتظاهرين بإغلاق بوابات المطار لمنع المسؤولين من السفر إلى خارج البلاد.

وتشهد العراق مظاهرات في العديد من المناطق تطالب بمحاربة الفساد وتوفير وظائف حكومية، وكذلك منع تدخل الأحزاب والكتل السياسية في العمل الحكومي وفصل الاستحقاق السياسي عن المناصب الحكومية وتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي وتشكيل مجلس الإعمار ليكون مسؤولا عن كل المشاريع والخطط المستقبلية للبلد وإيجاد فرص عمل.

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وتشهد بغداد الآن إجراءات أمنية مشددة وإغلاق عدد من الشوارع لمنع تدفق أعداد إضافية من المتظاهرين إلى ساحة التحرير للمشاركة في المظاهرات.

وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأربعاء - أن إدارة المطار أشارت إلى استمرار الحركة الجوية فيه ولا يوجد أي تغيير أو توقف في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار.