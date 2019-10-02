شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولى بالوقوف فى وجه فريق ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن أركان ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يواصلون إطلاق تصريحاتهم المنحازة بشكل كامل للاحتلال الإسرائيلي وسياساته.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن رؤية فريق ترامب وفريقه وقراراته المنحازة للاحتلال مصيرها الفشل، ولن تنطلي على المجتمع الدولي، ولن تستطيع تزوير الحقائق والتاريخ أو خلق منظومة دولية تخدم الاحتلال وتعمل على "تبييضه"، وأن الاجماع الدولي الرافض لقرارات ترامب والمتمسك بالشرعية الدولية وقرارتها هو الرد الدولي عليه.

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وتابعت الخارجية الفلسطينية ان التدخلات الأخيرة لعديد القادة في العالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما هي إلا تأكيد واضح على مدى الالتزام لهؤلاء القادة بالنظام الدولي القائم وبمرجعيات السلام المعتمدة دولياً، والأولوية التي يعطونها لحل القضية الفلسطينية وفق تلك المرجعيات.

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى البناء على هذه الأجواء الإيجابية التي انعكست خلال أسبوع الجمعية العامة، لتأسيس حراك دولي يواجه مخاطر ما يُعبر عنه فريق ترامب من مؤامرات تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته.