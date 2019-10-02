رجل أعمال لا يفارق ذئابه للعام الثالث على التوالي.. لهذا السبب!

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

ذئب

كتب متابعات_الخليج 365

لا يفارق رجل الأعمال من مدينة يكاترنبورغ بإقليم الأورال الروسي، كيريل بوتابوف، ذئابه الأليفة للعام الثالث على التوالي ويعيش معها في منزل واحد.



وذلك بعد أن أنقذها وأخذها من حديقة الحيوان حيث عاشت الجراء داخل قفص صغير على الأرضية الخرسانية.

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وكان كيريل يدرس على مدى أعوام عادات الذئاب ويطعمها بيده حتى أصبح في آخر المطاف صديقا لها.

ويقوم كيريل بصيانة مدونة على "إنستغرام" حيث يتحدث إلى الأصدقاء عن ذئابه الأليفة وقال إن قلائل في العالم كله من استطاعوا تدجين الذئاب البرية.

ولديه 4 ذئاب أطلق على كل منها اسم خاص تستجيب الذئاب لها، ويحاول أن يكسر في مدونته على "إنستغرام" صورة نمطية تفيد بأن الذئاب هي حيوانات شريرة وخطيرة. كما يحاول القضاء على فكرة شيطنة الذئاب في أفلام الرسوم المتحركة والكتب.