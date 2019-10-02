الأمير هاري يقاضي صحيفة بريطانية.. تعرف على السبب

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الامير هاري

كتب متابعات_الخليج 365

قرر الأمير هاري التوجه إلى المحكمة العليا في لندن؛ لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأعلن الأمير البريطاني، عبر الموقع الرسمي لمقاطعة ساسكس، مقاضاته لصحيفة "ديلي ميل" بعد نشرها خطابا شخصيا لزوجته كانت قد أرسلته لوالدها.

واتهم الأمير هاري الصحيفة البريطانية بانتهاك قوانين الخصوصية وخرق البيانات التي أصدرت في عام 2018.

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وقال إنه سيرفع هذه الدعوى القضائية تخوفا من أن تلقى زوجته ميجان ماركل نفس مصير والدته الأميرة ديانا، التي لطالما نالت وسائل الإعلام منها ومن حياتها الخاصة.

وأوضح أنه لن يسمح أن تصبح زوجته ضحية للعنف، أو التنمر، أو اختراق الخصوصية، مشيرا إلى أن ميجان دائما تتلقى تعليقات مسيئة وعنيفة واتهامات ليس لها أي أساس من الصحة، ودائما ما يحرفون كلامها وأحاديثها ويطلقون الإشاعات عنها.

وأوكل الأمير هاري تلك القضية لمحامين متخصصين في قضايا التشهير، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة القضية حتى يصدر القضاء حكمه.

وتابع أنه بقي صامتا لفترة طويلة، ولكن حان الآن الوقت لاتخاذ إجراءات صارمة، وحتى تتحسن حالة زوجته النفسية التي دمرتها كل هذه التصريحات والاتهامات، خاصة بعد ولادة طفلهما الأول آرتشي.