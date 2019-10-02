حفل زفاف سوري يثير الجدل.. لن تصدق ماذا حدث؟

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

حفل زفاف

كتب متابعات_الخليج 365

ثار حفل زفاف زين العابدين، ابن سفير سوريا في الهند رياض عباس، جدلا واسعا بشأن تكاليفه التي وصفت بالـ"فلكية".



فوفقا لصحيفة "الإمارات اليوم" تداولت أنباء بشأن تكاليف الزفاف، تشير وصوله إلى مليوني دولار، نحو (مليار و200 مليون ليرة سورية) وأقيم في منتجع يعفور قرب دمشق.

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وذكرت وسائل أعلام أن مطربين عدة من لبنان شاركوا في إحياء الزفاف، بالإضافة إلى فرقة رقص روسية، كما شهد الحفل بذخ كبير في الأطعمة والسيجار، وسط حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين.

وبدأ الحفل بعزف "النشيد الوطني"، وقدمت خلاله هدايا ثمينة للعروسين، كان أغلاها "تاج من الماس"، من قبل نائب في مجلس الشعب.

ونفى العريس زين العابدين عباس ما تم تداوله، قائلا "أتمنى من أهلي وأصدقائي وأحبتي نشر الحقيقة. الشيء الوحيد الحقيقي وسط كل هذه الأكاذيب، هو أنه كان هناك زفاف".