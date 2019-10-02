حفل زفاف سوري يثير الجدل.. لن تصدق ماذا حدث؟

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
حفل زفاف
كتب
متابعات_الخليج 365
ثار حفل زفاف زين العابدين، ابن سفير سوريا في الهند رياض عباس، جدلا واسعا بشأن تكاليفه التي وصفت بالـ"فلكية".
فوفقا لصحيفة "الإمارات اليوم" تداولت أنباء بشأن تكاليف الزفاف، تشير وصوله إلى مليوني دولار، نحو (مليار و200 مليون ليرة سورية) وأقيم في منتجع يعفور قرب دمشق.
وذكرت وسائل أعلام أن مطربين عدة من لبنان شاركوا في إحياء الزفاف، بالإضافة إلى فرقة رقص روسية، كما شهد الحفل بذخ كبير في الأطعمة والسيجار، وسط حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين.
وبدأ الحفل بعزف "النشيد الوطني"، وقدمت خلاله هدايا ثمينة للعروسين، كان أغلاها "تاج من الماس"، من قبل نائب في مجلس الشعب.
ونفى العريس زين العابدين عباس ما تم تداوله، قائلا "أتمنى من أهلي وأصدقائي وأحبتي نشر الحقيقة. الشيء الوحيد الحقيقي وسط كل هذه الأكاذيب، هو أنه كان هناك زفاف".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.