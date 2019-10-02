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إصطدام قطار بفيل فى الهند أدى لمصرعة

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

إصطدام قطار بفيل فى الهند أدى لمصرعة

كتب

الخليج 365

قتل فيل في ولاية بنغال الغربية، شرقي الهند، بعدما صدمه قطار، في حادث مأساوي أثار تعاطف وغضب السكان المحليين.

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وبينما كان القطار متجها من مدينة بانارهات إلى ناغراكاتا، صدم الفيل الذي حاول عبور شريط السكك الحديدية الذي يمر وسط غابة.

ويظهر مقطع فيديو التقطه السكان الفيل عقب التصادم، وقد تعرض لإصابات بالغة ويكافح من أجل الوقوف على قدميه دون جدوى، بينما بدت واجهة عربة القطار الأولى (الجرار) مدمرة.

وكشفت تقارير صحفية هندية أن الفيل لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق، بعد أن فشلت كل المحاولات في إسعافه.

وأثار الحادث ضجة بين السكان المحليين، الذين جددوا مطالبهم باتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد للحوادث التي تقضي على الحيوانات البرية.

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