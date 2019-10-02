الخارجية تدين عرقلة مليشيا الحوثي عمل المنظمات الدولية في صنعاء

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-صنعاء

أدانت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران عرقلة عمل المنظمات الدولية العاملة في صنعاء والتي كان آخرها قيامها بطرد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسحب تصريح سفره وإرغامه على مغادرة صنعاء.



وذكرت الوزارة في بيان لها، أن مثل هذه الممارسات توضح للعالم بجلاء الدور الذي تقوم به المليشيات الحوثية لإضعاف عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن من خلال إرهاب موظفي هذه المنظمات وممارسة الضغوطات عليهم، في ظل سكوت وصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة".

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وأوضح البيان "إن حكومة الجمهورية اليمنية وحرصاً منها على التخفيف من معاناة المواطنين ومن اجل حفظ وتعزيز حقوق الانسان في عموم مناطق اليمن، وعلى الرغم من ملاحظاتها على إداء مكتب مفوضية، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك قدمت وما زالت تقدم كل الدعم لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن،وتسمح لكافة مكاتب الأمم المتحدة للعمل في صنعاء على الرغم من وقوعها تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية".

وأكدت وزارة الخارجية حرص الحكومة على توسيع العمل مع المفوضية من خلال إفتتاح مكتب للمفوضية في العاصمة المؤقتة عدن حرصا وتأكيداً من حكومة الجمهورية اليمنية على تنفيذ تعهداتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأشار البيان الى ان حكومة الجمهورية اليمنية تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للوقوف بحزم وأدانه هذه الممارسات والانتهاكات التي تهدف إلى عرقلة وتخويف وإرهاب العاملين الدوليين في صنعاء وفي المناطق التي ما زالت ترزح تحت وطأة هذه المليشيات الإرهابية..مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم المساس بأمان وسلامة وحيادية موظفي المنظمات الدولية في اليمن.