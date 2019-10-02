تطبيق يمكنه الكشف عن هوية مرسل الرسائل في برنامج "صراحه"

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

صراحه

كتب متابعات_الخليج 365

توصَّل شباب مهتمون في الإنترنت وبرمجة المعلومات إلى تطبيق يمكنه الكشف عن هوية مرسل الرسائل، أخيرًا.



Detector for Sarahah

Detector for Sarahah هو اسم التطبيق الذى توصَّل له هؤلاء الشباب؛ هو يتيح إمكانيَّة الكشف عن المرسلين بالمجَّان خلال الفترة الأولى من استخدامه، ليتحوَّل إلى تطبيق مدفوع بعد ذلك.

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كان مكتشفو هذا البرنامج صرَّحوا إنه يمكن تطوير تطبيق مشابه في المستقبل يكون بالمجان بصورة كاملة، بما يساهم في التعرُّف إلى هويَّة مرسل الرسائل على تطبيق "الصراحة"، بطريقة مُبسَّطة.

خطوات استخدام التطبيق

هناك خطوات لاستخدام هذا البرنامج، الذي يستلزم تسجيل الاشتراك فيه، من خلال وضع رابط الحساب الخاص بالمستخدم على موقع "صراحة"، وإضافة اسم للتسجيل، وكلمة مرور.

عقب ذلك، يجب على المستخدم الضغط على Register. ثمَّ، يطلب التطبيق تسجيل الدخول على البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور الذي حددها بنفسك عند تسجيل الاشتراك.

بعد ذلك، تظهر صفحة الرسائل المستلمة الجديدة، مرفقة باسم المرسل على فيسبوك، ورابط حسابه الشخصي.

يستلزم الأمر أن يراسلك المرسل من خلال رابط مشابه للرابط الأساسي الخاص بك، لذلك عليك الضغط على كلمة Link بصفحة الرسائل، ولصقها على موقع التواصل الاجتماعي.