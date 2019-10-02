القاهرة - سبوتنيك. وقال الصدر في تغريدة له اليوم الأربعاء "إذ أننا لا نريد ولا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية إلى مظاهرات (تيارية) وإلا لأمرنا ثوار الإصلاح بالتظاهر معهم، لكننا نريد الحفاظ على شعبيتها تماما، ونطالب بسلميتها، ولو بإسنادها باعتصامات سلمية، أو إضراب عام يشترك به الشعب كافة".
وأضاف الصدر "نرفض التعدي على المتظاهرين العزل الذي لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عنفا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر يؤكد رفض التعدي على المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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