سوريا تكشف عن الدولة التي تعطل قرار عودتها إلى الجامعة العربية

القاهرة - سبوتنيك. قال المعلم في لقاء مع قناة "الميادين"، بثته مساء اليوم الأربعاء، حول عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية "إن موضوع الجامعة العربية يتعلق بالدول الأعضاء وهم مرتبطون بقرار أمريكي".

ولفت وزير الخارجية السوري إلى أنه

"من المفروض أن تأتي الجامعة إلى سوريا حتى تصبح عربية".

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وفي سياق لقائه مع قناة "الميادين"، أكد وليد المعلم أنه "إذا لم يخرج الأمريكيون والفرنسيون من سوريا، هناك وسائل مشروعة تستطيع أن تُجبرهم على الخروج".

وأكد المعلم أن "إيران لم تأت كما جاءت الولايات المتحدة إلى سوريا فهي دُعيَت للمساهمة في حربنا ضد الإرهاب"، متابعا:

لا جيوش إيرانية إطلاقاً في سوريا بل يوجد بعض المستشارين... وهؤلاء المستشارون الإيرانيون يقومون بعمل مميز في مكافحة الإرهاب.