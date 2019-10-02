الحكومة المصرية تصدر قرارا جديدا لصالح اليتامى

ذكر موقع "بوابة الأخبار"، أن مجلس الوزراء، وافق على إعفاء الأطفال اليتامى من شرط السن في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي. وأضاف أن ذلك الإعفاء سيكون وفقا للضوابط المعروضة بمذكرة وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري. كما وافقت الحكومة المصرية - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. ويشمل قرار الموافقة على أن يحل القانون رقم 71 لسنة 2009 محل القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات المختلفة.

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