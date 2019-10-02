توجيه عاجل من وزير الدفاع العراقي بعد اشتعال المظاهرات

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإن وزيرها الشمري، أمر بإدخال كافة القطاعات بالإنذار، والحفاظ على على سيادة الدولة، والمنشآت الحكومية، والأهداف الحيوية، وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية، وأكد على ضرورة حفظ النفس.

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وفي وقت سابق، عقد مجلس الأمن الوطني العراقي جلسة طارئة اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات يوم أمس الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية".

وأضاف البيان "يؤكد المجلس على حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين، وفي الوقت نفسه يستنكر الأعمال التخريبية التي رافقتها".

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وتابع المجلس "نؤكد على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية".

ولفت البيان "يؤكد المجلس على تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين".

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء أمس الثلاثاء، وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح.