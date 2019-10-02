الدفاع التركية: ارتفاع عدد مسلحي "العمال الكردستاني" الذين تم تحييدهم شمالي العراق

أنطاكيا - سبوتنيك. صرحت وزارة الدفاع التركية في بيان، "تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية على منطقة هاكورك شمالي العراق وبذلك يرتفع عدد المسلحين الذين جرى تحييدهم منذ بدء عملية المخلب إلى 129".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" بضربات جوية شمالي العراق.

وعادة ما يستخدم المسؤولون الأتراك كلمة "تحييد" في بياناتهم عن الهجمات ضد المسلحين دون تقديم تفاصيل دقيقة لكن يعتقد بصفة عامة أنه يعني القتل أو الأسر أو الإصابة.

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق وخاصة في منطقة جبل قنديل، تقول إن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزن فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.