مصر... بيان عاجل للبرلمان بشأن "أمر خطير وتصعيد من إثيوبيا"

وقال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه "استنادا لنص المادة 134من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية، نرجوا توجيه بيان عاجل وطلب إحاطة إلى وزير الخارجية حول تصريحات المدير التنفيذي للمكتب الفني لسد النهضة الإثيوبي أحمد نجاش"، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الأربعاء.

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ولفت إلى قول نجاش "إن مصر تتصرف كأنها صاحبة سد النهضة واقتراحها مضحك"، مضيفا: "هو تصرف غير مقبول عن مصر ويجب التعامل معه بحزم في هذا الملف حفاظا على حق الشعب المصري وحصته التاريخية في مياه النيل".

وتابع النائب المصري: "المسؤول الإثيوبي قام بالتهكم على مصر بالقول أن اقتراحات مصر دائما ما تثير الضحك وأن ما تقترحه مصر سيؤثر بشكل كبير على إثيوبيا"، مضيفا: "تجاهل المسؤول الإثيوبي حق مصر التاريخي بالاتفاقيات الرسمية في حصة مصر في مياه النيل".

وقال النائب المصري في بيانه: "باعتبار أن الأمر عاجل وخطير وهناك تصعيد من الجانب الإثيوبي وتجاهل حق مصر ومطالبها الشرعية، الذي سبقه منذ أيام إعلان فشل مفاوضات سد النهضة، برجاء توجيه بيان عاجل واستدعاء وزير الخارجية لتوضيح الأمر، الذي يهم الشعب المصري والأمن والسلم الاجتماعي".