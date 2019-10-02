الأمن الكويتي يلاحق فتاة قامت بفعل فاضح قبالة الأبراج

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ذكرت صحيفة كويتية نقلا عن مصدر أمني أن وزارة الداخلية لم تتلق بلاغا بشأن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة وهي ترتدي البكيني بعد أن خلعت رداءها الشفاف، ما أثار ضجة في مواقع التواصل.
وأبلغ مصدر أمني تابع لمديرية أمن محافظة العاصمة الكويتية صحيفة الأنباء، أن عمليات وزارة الداخلية لم تتلق أي بلاغ بشأن قيام فتاة، يرجح أنها أوروبية "بنزع ملابس شفافة كانت ترتديها، وتظهر بالمايوه البكيني على الأرجح فجرا مقابل أبراج الكويت".
وأوضح المصدر الأمني الكويتي، أن عدم ورود بلاغ ضدها، جعل دوريات العاصمة لا تتعامل مع هذه "الوافدة".
هكذا كانت الكويت في الثمانينات
من Microsoft News
ونقل عن المصدر أيضا تأكيده "أن ما صور عن الفتاة يشكل فعلا فاضحا"، مرجحا في هذا الصدد أن "تقوم إدارة الجرائم الإلكترونية والمباحث الجنائية بملاحقة الفتاة مع احتمالية إبعادها عن البلاد لتعمدها تصوير مثل هذه المقاطع مقابل أحد معالم الكويت المهمة، سيما أن الأبراج لها شهرة عالمية وترتبط باسم الكويت".
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من Sky News Arabia
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Advertisementsسكاي نيوز عربية
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الكويت.. الإنتهاء من المرحلة الـ3 لخطة تطوير السوق في 2020
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.