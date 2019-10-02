دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تعلن عن جهاز Surface Laptop 3 بحجم 15 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.

في فعاليات مؤتمر Surface الذي أقيم الآن من عملاق البرمجيات مايكروسوفت في مدينة نيويورك، أعلنت الشركة عن نموذج بحجم 15 إنش من جهاز Surface Laptop 3.

تحالفت شركة مايكروسوفت مع AMD لتطوير جهاز Surface Laptop جديد والذي يأتي بمعالج Ryzen مخصص للأجهزة المحمولة، والذي يأتي بأقوى آداء في المعالجات المصممة للأجهزة المحمولة.

ويأتي جهاز Surface Laptop 3 الجديد بنفس الملامح المميزة للإصدار بحجم 13 إنش، حيث يضم هذا الإصدار بعض من المنافذ الجديدة، حيث يحتوى على منفذ USB-A، وومنفذ USB-C مع منفذ Surface Connect الذي يدعم الشحن السريع للبطارية حتى 80% في ساعة واحدة فقط.

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ومن المقرر أن يتوفر Surface Laptop 3 بحجم 15 إنش للطلب المسبق اليوم بسعر 1199 دولار، على أن يبدأ الشحن في 22 من أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تعلن عن جهاز Surface Laptop 3 بحجم 15 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.