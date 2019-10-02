هذا الموضوع الإصدار الجديد من جهاز Surface Pro 7 ينطلق بمنفذ USB C وسعر يبدأ من 749 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت شركة مايكروسوفت اليوم عن الإصدار الجديد من جهاز Surface Pro 7 الذي ينطلق هذا العام بمنفذ USB C، والذي يتوفر لاحقاً بسعر يبدأ من 749 دولار.
يعد جهاز Surface Pro 7 الإصدار الأكبر حجماً من أجهزة Surface المقدمة من مايكروسوفت هذا العام، حيث يتميز جهاز Surface Pro 7 بتصميم متحول 2 في 1، كما يدعم هذا العام منفذ USB-C.
ولقد أشار Robin Seiler خلال الإعلان عن جهاز Surface Pro 7 الجديد إلى مدى فعالية وكفاءة قلم Surface Pen الجديد، الذي يأتي بمميزات لتعديل الكلمات في النصوص، وإمكانية البحث عن سطر في الوثائق وإخفاءه، هذا إلى جانب ميزة تحرير Excel، حيث يمكن سحب الأرقام من جداول Excel مع إمكانية إدراك الحروف، وتحويلها إلى أرقام.
ومن المقرر أن يتوفر Surface Pro 7 للحجز المسبق قريباً، على أن يبدأ شحن الجهاز للمستخدمين في 22 من أكتوبر بسعر 749 دولار.
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هذا الموضوع الإصدار الجديد من جهاز Surface Pro 7 ينطلق بمنفذ USB C وسعر يبدأ من 749 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
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