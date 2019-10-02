شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن يهنئ بالعيد الوطنى لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الملك عبدالله الثانى عاهل المملكة الأردنية، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة العيد الوطنى لبلاده. ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الاردن، أعرب الملك عبدالله الثانى، في البرقية، عن تمنياته للرئيس الألمانى بموفور الصحة والعافية، ولشعب بلاده الصديق دوام التقدم والازدهار.

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