شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يبحث مع نظيره المصرى تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدى ونظيره المصرى سامح شكرى، اليوم، الأربعاء، استراتيجية العلاقة التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين، واستمرار العمل المنهجى المؤسساتى لتطويرها في جميع المجالات تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثانى و الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، بحث الوزيران خلال اتصال هاتفى جاء في سياق عملية التشاور المستمرة للمستجدات الإقليمية، وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين والقضايا والمصالح العربية.
وأكد الوزيران، استمرار العمل على زيادة التعاون وتعميق التنسيق في إطار رؤيتهما المشتركة وبما يترجم صلابة العلاقات الأخوية تعاونا ملموسا أعمق في جميع المجالات.
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